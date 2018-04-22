Британские спецслужбы не могут полностью защитить Соединенное Королевство от предполагаемых кибератак со стороны России, следовательно сосредотачивают свое внимание на их предотвращении путем укрепления систем. Об этом в субботу сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на главу подразделения киберзащиты Центра правительственной связи (ЦПС) Киаран Мартина, передает

По его словам, приоритетом ЦПС является обеспечение устойчивости систем к кибератакам, как энерго- и водоснабжения, интернет, транспорт и здравоохранение. “Абсолютная защита не является ни возможной, ни целесообразной. Речь идет о большей отказоустойчивости систем, о которых мы заботимся больше только, тех, прекращение работы которых окажет наибольшее влияние на наш образ жизни”, — сказал Мартин, выразив уверенность, что массированная кибератака против Великобритании является вопросом времени.

Как сообщал британская полиция определила ключевых подозреваемых по “делу Скрипаля”.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира