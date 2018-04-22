В России одноклассники издевались над 12-летнего мальчика из-за его украинское происхождение.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Большая Ижора Ленинградской области, передает со ссылкой на .

Одноклассники били школьника ногами и руками по голове, снимая все происходящее на камеры своих телефонов.

"Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно избитым, и я пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и выкладывают в интернет", - рассказала мама мальчика.

Женщина также добавила, что после этой драки учителя отправили ее сына домой, даже не позвонив ни ей, ни отцу мальчика. Директор школы, комментируя драку, предложила журналистам "не раздувать" ситуацию.

В оккупированном Россией Крыму двое мужчин жестоко избили Игоря Криничного за украинскую символику на его автомобиле.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира