Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская вышли во второй раунд квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом 816 тыс. долл. “Porsche Tennis Grand Prix”, стартовавший в Штутгарте (Германия), информирует со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче первого круга 15-летняя киевлянка Костюк за 50 минут обыграла немецкую теннисистку Юлию Миддендорф (wild card) — 6:1, 6:2.

В другой баталии 17-летняя одесситка Ястремская за 1 час 11 минут обыграла Марину Мельникову из России — 6:3, 6:3.

Заметим, что следующей соперницей Ястремской станет эстонская теннисистка Кайя Канепи, посеянная под 5 номером. Также определилась соперница Костюк по второму кругу отбора. Ею стала Александра Каданцу из Румынии.

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