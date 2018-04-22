|Санкции США заморозили почти 2 млрд долларов активов российского олигарха
|22.04.2018 02:12
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Из-за введенных США санкции долларовые активы компании российского олигарха Вексельберга “Ренова” оказались замороженными. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
По данным СМИ, речь идет о блокировании долларовых банковских счетов компании на сумму 1,5-2 млрд долларов.
Также сообщается, что на некоторое время были заблокированы зарплатные счета нескольких швейцарских сотрудников “Ренова”, но после проверок они были открыты.
“Ренова” и Вексельберг ищут помощи у швейцарского правительства в решении деловых проблем, сказали источники, добавив, что правительство Швейцарии способствовало выведению из-под санкций фирмы Sulzer, которая выкупила 5 млн своих акций в “Ренова”, чтобы их избежать.
“Европейские и, в частности, швейцарские банки чрезмерно осторожны. Вторичные санкции имеют трансграничный характер и влияют на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними”, — сказал один из собеседников агентства.
Как сообщал Трамп назвал условия для введения новых антироссийских санкций.