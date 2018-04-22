Активисты обратились к Московскому патриарху Кириллу с предложением создать "путинскую икону Богоматери", передает со ссылкой на .

Соответствующее заявление организации "Национальный комитет+60", созданной к 60-летнему юбилею президента России Владимира Путина, распространяют российские СМИ.

Россияне предлагают изобразить в полный рост Богородицу в молитве без младенца в руках. Вместо него она должна держать свиток с обращением к Богу о "благости" для россиян и "лучах славы" на Путина.

В организации называют Путина "ярким продолжателем священного дела Владимира Крестителя". В качестве аргумента заявили, что лидеру Кремля "многократно являлась Божья Матерь".

Ранее активисты "Национального комитета+60" просили Московского патриарха Кирилла утвердить текст "Молитвы Путину". Ее выбрали на конкурсе.

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