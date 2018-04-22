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Количество жертв урагана в столичном регионе России увеличилось до двух
22.04.2018 02:20
36-летнего мужчину убило бытовкой, которую снес порыв ветра в Мытищинском районе Московской области. Бытовку сдуло ветром Фото: mosobl.sledcom.ru Инцидент произошел в поле в поселке Кардо-лента Мытищинского района.Предварительно установлено, что в поле одна на одну были сложены бытовки, которые собирались использовать для строительных работ. Порыв ветра снес верхнюю бытовку, она упала на проходящего мимо мужчину.Первой жертвой ветра в столичном регионе стала 13-летняя девочка из Москвы, на которую упал павильон для мусорных баков. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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