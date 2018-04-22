36-летнего мужчину убило бытовкой, которую снес порыв ветра в
Мытищинском районе Московской области. Бытовку сдуло ветром Фото:
mosobl.sledcom.ru Инцидент произошел в поле в поселке Кардо-лента
Мытищинского района.Предварительно установлено, что в поле одна на
одну были сложены бытовки, которые собирались использовать для
строительных работ. Порыв ветра снес верхнюю бытовку, она упала на
проходящего мимо мужчину.Первой жертвой ветра в столичном регионе
стала 13-летняя девочка из Москвы, на которую упал павильон для
мусорных баков.
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