Случившееся прокомментировали в МВД по Оренбургской области, заявив о том, что погибели 4 человек. Это было ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Трагедия случилась в ночь на 26 декабря, 218 километр автотрассы Оренбург-Орск, территория Кувандыкского района.

Предварительная версия случившегося заключается в том, что автомобиль Renault оказался на встречной полосе, где он столкнулся с грузовиком Freightliner. Все четверо людей, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Кстати, их автомобиль полностью сгорел.

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