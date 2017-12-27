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В результате ДТП под Оренбургом сгорели 4 человека
27.12.2017 16:00

Случившееся прокомментировали в МВД по Оренбургской области, заявив о том, что погибели 4 человек. 

Это было ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Трагедия случилась в ночь на 26 декабря, 218 километр автотрассы Оренбург-Орск, территория Кувандыкского района. 
Предварительная версия случившегося заключается в том, что автомобиль Renault оказался на встречной полосе, где он столкнулся с грузовиком Freightliner. Все четверо людей, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Кстати, их автомобиль полностью  сгорел.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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