Журналисты проанализировали электронные декларации членов Кабмина за 2017 год и определили самых богатых между украинских министров.

Соответствующий рейтинг составило издание kp.ua, передает со ссылкой на .

Самой зажиточной между жен украинских министров оказалась Инна Авакова - любимая главы Арсена Авакова.

Годовой доход ее составил 57,5 ​​млн грн. Из них львиную долю - 55,8 млн грн - заработала от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. На счетах в украинских банках у жены министра 3373, почти 1,5 млн грн и примерно $2 млн, в итальянском банке - почти $1,5 млн. Наличными имеет $35 тыс., 140 тыс. грн, 21 тыс.

Имеет земельный участок, соболиную, каракулевую и две норковые шубы, а также три брендовые сумки и много драгоценностей.

Второе место заняла Елена Гройсман - жена главы правительства Владимира Гройсмана.

Ее годовой доход - 3,39 млн грн. В банке жена премьер-министра сохраняет более $330 тыс. и почти 9 млн грн. Наличными имеет около $59 тыс.

В июле прошлого года Елена Гройсман приобрела элитное авто Mercedes-Benz GLE 350D за 2,1 млн грн. В прошлом году получила в наследство земельный участок, а также дом на 26,3 кв. м в Винницкой области. Задекларировала три пары брендовых часов, три кольца с драгоценными камнями и три пары сережек.

Замыкает тройку лидеров Гузя - жена министра энергетики Игоря Насалика.

Ее годовой доход - 2,4 млн грн. В банке сохраняет почти 560 тыс. грн. Наличными задекларировала $10 тыс.

В прошлом году купила два паркоместа по 320 тыс. грн и дом под Киевом площадью 561 кв. м за 5,7 млн грн. Ей принадлежит половина офиса в столице площадью 129,7 кв. м и квартира в на 287,7 кв. м. Ездит на Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC за 2,4 млн грн. Имеет немало золотых украшений с бриллиантами, соболиную, норковые шубы и болеро.

Четвертое место состоятельных жен заняла Арина Семерак - вторая половинка министра экологии Остапа Семерака.

Годовой доход - почти 1,6 млн грн. В банке сохраняет около 12 тыс. грн, наличными - 600 тыс. грн. Имеет с мужем квартиры в площадью 354,7 и 52,3 "квадрата".

Пятое место заняла жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна Светлана Бевза.

Она за год заработала почти 1,2 млн грн. Имеет $70 тыс. наличными и квартиру в площадью почти 50 кв. м. задекларировала кольцо с бриллиантом и серьги с драгоценными камнями.

Самой бедной оказалась жена министра Кабмина Александра Саенко Виктория. У нее в собственности только квартира в площадью 74,3 кв. м. Доход за 2017 год - 0 грн.

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Правительство Владимира Гройсмана начало работать в апреле 2016-го. Тогда 257 голосами поддержала его кандидатуру на премьера.

В правительство вошли 6 вице-премьеров и 16 министров.

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