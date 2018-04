Актер Верн Тройер, исполнивший роль миниатюрного клона доктора Зло в фильмах про Остина Пауэрса, умер в субботу на 50-м году жизни. Об этом сообщается на его Facebook-странице, сообщает

В заявлении не объясняется причина смерти актера. Отмечается, что “в течение многих лет он боролся и побеждал”. Кроме того, в заявлении говорится: “Депрессия и самоубийство — это очень серьезно. Никогда не знаешь, какая борьба идет у человека внутри”.

По сведениям сетевого ресурса TMZ, Тройер ранее в этом месяце был госпитализирован с алкогольным отравлением. Полицейские якобы отметили тогда, что актер проявлял любовь к самоубийству. В прошлом Тройер не раз проходил лечение от алкогольной зависимости.

Тройер родился с генетическим нарушением, его рост составлял около 80 см. В фильме “Гарри Поттер и философский камень (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001) он исполнил роль гоблина по имени Крюкохват. В комедиях “Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил” (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, 1999) и “Остин Пауэрс: Голдмембер” (Austin Powers in Goldmember, 2002) Тройер сыграл миниатюрного клона главного злодея.

