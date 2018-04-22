|Свитолина расставила приоритеты в футболе
|22.04.2018 03:05
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что интересуется не только теннисом, передает со ссылкой на .
"Живу очень близко к "", так у нас здесь поддерживают этот клуб. Если честно, когда перешел в " Сити", то стала следить за ними. Он молодец, что играет за такую большую команду. Очень здорово, что он достиг этого.
Андрей Шевченко? Пока я не видела его на матче "", но мы общались с ним на Уимблдоне. Он приходил на мой матч. Мы иногда пересекаемся. Надеюсь, я его увижу на матчи "", - сказала Свитолина в интервью Football Hub.
Напомним, Элина Свитолина ранее дала предварительное согласие на участие в новом турнире WTA в Москве.
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