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УПЦ Московского патриархата назвала вмешательством в церковные дела обращение Порошенко к Варфоломею с просьбой об автокефалии
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22.04.2018 03:07
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В УПЦ Московского патриархата отметили, что автокефалия
предоставляется церкви, а не государству, следовательно "просить об
этом статусе должна церковь, а не государство". УПЦ МП считает себя
канонической церковью Фото: church.ua Об этом говорится в заявлении
отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви
Московского патриархата (УПЦ МП)."Согласно статье 35 Конституции
Украины церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной
жизни церковь решает самостоятельно. Украинская православная
церковь, как имеющая каноническую связь с вселенским православием,
не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить
автокефалию православной церкви в Украине, и не уполномочивала на
это ни президента, ни депутатов Верховной Рады", – подчеркнули
представители церкви.В УПЦ МП отметили, что автокефалия
предоставляется церкви, а не государству, следовательно
"инициировать или просить об этом статусе должна церковь, а не
государство"."Вызывает обеспокоенность то, что предоставление
автокефалии православной церкви в Украине рассматривается как
вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера
религиозной жизни не должна становиться предметом политических
манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем
более геополитические вопросы", – сказано в заявлении.17
апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством
парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день
Украина как никогда близка к появлению собственной
автокефальной поместной церкви". По словам главы
государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со
вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился
более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал
обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине
единой поместной церкви. В документе говорится, что томос
(указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но
и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко
пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому
патриарху.В Украине действует Украинская православная церковь
Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная
православная церковь и ряд церквей других конфессий.
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