В УПЦ Московского патриархата отметили, что автокефалия предоставляется церкви, а не государству, следовательно "просить об этом статусе должна церковь, а не государство". УПЦ МП считает себя канонической церковью Фото: church.ua Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП)."Согласно статье 35 Конституции Украины церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно. Украинская православная церковь, как имеющая каноническую связь с вселенским православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине, и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады", – подчеркнули представители церкви.В УПЦ МП отметили, что автокефалия предоставляется церкви, а не государству, следовательно "инициировать или просить об этом статусе должна церковь, а не государство"."Вызывает обеспокоенность то, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы", – сказано в заявлении.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". Порошенко пообещал в тот же день донести позицию Рады вселенскому патриарху.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки церкви церковь что украине православной Теги: общество