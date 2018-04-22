В парке на Апеннинах в Италии во время операции по отлову погиб представитель редкого вида — Апеннинский бурый медведь. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

В сообщении указано, что животное попало в трубу-ловушку. Биологи поймали животное, чтобы надеть на него спутниковый ошейник для отслеживания его перемещений. Однако самец Апеннинского бурого медведя начал задыхаться после того, как ему ввели снотворное, и вскоре погиб, несмотря на усилия специалистов.

“Мы впервые столкнулись с проблемой анестезии во время отлова”, — прокомментировал случай председатель парка Антонио Каррара.

Он заверил, что вскрытие прольет свет на причину смерти зверя.

Во Всемирном фонде дикой природы заявили, что потеря животного — “очень большая”. Этот подвид находится на грани вымирания, сейчас осталось около 50 особей.

По информации местных СМИ, ловушку установили, чтобы поймать другого медведя по имени Марио, который приходил в село и мог представлять угрозу для людей. Погибший редкий медведь оказался там случайно.

Как сообщал почти 30 кг пластика нашли экологи в желудке мертвого кита.

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