|В Киеве можно будет анонимно пожаловаться на коррупцию
|22.04.2018 03:21
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Столичные депутаты решили создать "горячую линию" для жалоб на коррупцию.
По телефонной линии киевляне смогут анонимно сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киеврады, райгосадминистрации, коммунальных предприятиях и т.д., сообщили на сайте Киеврады, передает со ссылкой на .
Подобные процедуры существуют во всем цивилизованных мире, заявил инициатор проекта Андрей .
Он заверил, что новая система будет обеспечивать полную анонимность гражданам, защищать от искажения или потери информации. Также установят четкой алгоритм рассмотрения сообщений о коррупции и порядке передачи их в полицию или специализированные антикорупционные органы.
Полноценно линия должна заработать за три месяца. Сообщения будут приниматься в рабочие дни по расписанию работы госучреждений. В нерабочее время, праздничные и выходные дни на линии будет работать автоответчик.
В отметили стабильность коррупции в Украине. Американцы заметили, что Украина не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и коррупции