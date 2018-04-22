Столичные депутаты решили создать "горячую линию" для жалоб на коррупцию.

По телефонной линии киевляне смогут анонимно сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киеврады, райгосадминистрации, коммунальных предприятиях и т.д., сообщили на сайте Киеврады, передает со ссылкой на .

Подобные процедуры существуют во всем цивилизованных мире, заявил инициатор проекта Андрей .

Он заверил, что новая система будет обеспечивать полную анонимность гражданам, защищать от искажения или потери информации. Также установят четкой алгоритм рассмотрения сообщений о коррупции и порядке передачи их в полицию или специализированные антикорупционные органы.

Полноценно линия должна заработать за три месяца. Сообщения будут приниматься в рабочие дни по расписанию работы госучреждений. В нерабочее время, праздничные и выходные дни на линии будет работать автоответчик.

В отметили стабильность коррупции в Украине. Американцы заметили, что Украина не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и коррупции

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