Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенного Владимира Балуха, который удерживается в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя.

Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает со ссылкой на .

"Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного Владимира Балуха. Вместе с партнерами будем усиливать давление на для его освобождения", - отметила Беца.

Стурбовані станом здоров'я політв'язня В.Балуха.Разом з партнерами будемо посилювати тиск на щодо його звільнення pic.twitter.com/279U5VNFDu

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 21, 2018

Напомним, ранее Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Балуха заявила, что его могут перевести в карцер. До этого требовало допустить украинских врачей к Балуху.

Отметим, политзаключенный продолжает голодовку, состояние его здоровья ухудшается. Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.

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