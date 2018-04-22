|Украина усилит давление на РФ для освобождения политзаключенного Балуха, - МИД
|22.04.2018 03:37
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Украина усилит давление на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенного Владимира Балуха, который удерживается в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя.
Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает со ссылкой на .
"Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного Владимира Балуха. Вместе с партнерами будем усиливать давление на для его освобождения", - отметила Беца.
Стурбовані станом здоров'я політв'язня В.Балуха.Разом з партнерами будемо посилювати тиск на щодо його звільнення pic.twitter.com/279U5VNFDu
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 21, 2018
Напомним, ранее Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Балуха заявила, что его могут перевести в карцер. До этого требовало допустить украинских врачей к Балуху.
Отметим, политзаключенный продолжает голодовку, состояние его здоровья ухудшается. Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.