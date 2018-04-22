Иран возобновит свою ядерную программу, если президент США Дональд Трамп в мае не продлит заморозку введенных из-за нее санкций, приостановленных после заключения соглашения в Вене в 2015 году. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал CBS.

Об этом в интервью телеканалу заявил министр иностранных дел республики Мохаммад Джавад Зариф.

“Нам приходится иметь ряд вариантов действий, эти опции готовы, в том числе те, что включают в себя восстановление нашей активности в ядерной сфере с еще большей интенсивностью”, — сказал он. По словам главы МИД, “все опции готовы”, решение будет принято в нужный момент.

Зариф также отметил, что мировое общество не может призвать в одностороннем порядке Иран соблюдать соглашение, “которое уже было нарушено”.

В июле 2015 году Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими общий широкий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

Как сообщал Иран отказался от доллара в международных расчетах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира