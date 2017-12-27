Эксперт МЦПИ Евгений Ярошенко считает, что главными внешнеполитическими вызовами Украины в 2018 году будут кризис внешнеполитической идентичности страны, решение конфликта на Донбассе и политика соседства.

Об этом он написал в колонке на "", передает

Первым вызовом, считает Ярошенко, будет кризис внешнеполитической ориентации Украины.

"Внешняя политика Украины и в дальнейшем определяется реактивностью, устаревшим видением международной среды и низкой результативностью. Нынешние ориентиры внешней политики исчерпали свой потенциал, а без их пересмотра и приведения в соответствие с международными изменениями на фоне ситуации внутри государства и внутренних вызовов это может привести к кризису внешнеполитической идентичности с непредсказуемыми последствиями для дальнейшего развития государства. Заигрывание на внешнеполитических вопросах в предвыборный период будет только увеличивать такой риск. Было бы идеально, если бы украинское правительство и ключевые политические игроки начали внутренние дискуссии относительно новой идентичности Украины, ее интересов, приоритетов, внешнеполитических целей и стратегий", - написал он.

Вторым вызовом, по мнению эксперта, является решение конфликта на Донбассе и отношения с Россией.

"Внутренняя турбулентность лишь ослабит переговорные позиции Украины и даст стимул другим игрокам навязывать свою повестку дня за счет . Трудно предсказать точные сценарии того, как будут разворачиваться события, но украинская власть должна немедленно активизировать контакты со всеми заинтересованными игроками, чтобы создать надлежащие предпосылки для введения миротворческой операции и международной переходной администрации в ОРДЛО", - продолжил он.

Третьим вызовом, отмечает Ярошенко, станут отношения с соседями Украины.

"Политика соседства будет оставаться одной из ключевых проблем Украины в 2018 году, поскольку противоречия почти со всеми соседями не исчезнут. Внутренняя слабость и турбулентность Украины будет давать соседям дополнительный повод для давления на , а цена, которую заплатит Украина за ухудшение двусторонних отношений, будет несравненно выше, чем для них. Украина должна немедленно пересмотреть свою политику соседства, чтобы минимизировать роль негативных факторов и усилить позитивную повестку дня в двусторонних отношениях с соседними государствами", - написал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира