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В Минобороны заявили, что разведение сил в Петровском переносится
01.11.2019 16:24
В Петровском из-за обстрелов отложили разведение сил Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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