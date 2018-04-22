Самый старый человек на Земле - японка Наби Тадзима умерла в возрасте 117 лет. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo News, передает

Отмечается, что уроженка префектуры Кагосима умерла в больнице. Сообщается, что, рожденная 4 августа 1900 года, последние месяцы своей жизни практически не вставала с постели.

Теперь титул самого старого человека на планете перешел к ее соотечественнице Тиё Мияко, которая родилась 2 мая 1901 года.

Как сообщал в Чили умер вероятно старейший в мире человек, однако никакие документов, которые могли бы это подтвердить, не сохранились.

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