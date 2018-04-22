Россией управляет Федеральная служба безопасности. Сам президент боится ее.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал российский историк Андрей Зубов, передает со ссылкой на .

"Если говорить в общем, то руководит страной, разумеется, КГБ, то есть . И в большинства руководителей есть желание закручивать гайки дальше. Но сам Путин боится , потому что она ему не подконтрольна до конца. Это независимая организация, и он понимает, что в какой-то момент сам может быть ею устранен. Поэтому Путин, как любой правитель, пытается опереться на другие силы, в частности, гражданскую администрацию, на таких людей, как Кадыров, например, с его боевиками", - сказал Зубов.

При этом президент сдерживает усиление , добавил он.

"С другой стороны, в президентской администрации очень большой страх, что, если окончательно придет к власти, то головы полетят первые их, людей с гражданской администрации. Поэтому они всячески этому противодействуют и неформально уже не раз пытались установить контакты с оппозицией, надеясь вместе с ней противиться . Но это все пока очень неопределенные вещи. и мы в оппозиции считаем, что надо представлять третью силу - то есть не гражданскую администрацию и не , а само общество. и тогда мы будем реальной силой ", - отметил историк.

В российском обществе с каждым днем ​​растут протестные настроения, уверяет Зубов: "Не очень быстро, но они, непременно, растут".

Одной из основных целей российского вторжения в Украину 2014 была украинская оборонная промышленность. Президент хотел взять ее под контроль, заявлял Андрей Зубов в прошлом году.

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