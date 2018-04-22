|Экс-посол США разгромил миф об Украине в НАТО
|22.04.2018 04:17
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В нынешней ситуации вступление Украины в может затянуться на неопределенный срок, несмотря на обещания президента Петра Порошенко.
Об этом заявил прежний посол в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу "Новое время", передает со ссылкой на .
"Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в как о близкой цели. Потому что процесс присоединения к - сложный и долгий...
Приняв Украину в в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли сейчас есть готовый вариант решения", - пояснил Пайфер.
Президент постоянно подчеркивает, что Украина идет курсом на членство в .
В марте этого года на официальном сайте Альянса в разделе, посвященном расширению , Украина внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations) к членству.