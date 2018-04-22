|Клуб Малиновского принял участие в победе над титулованным ФК "Андерлехт"
|22.04.2018 04:20
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В пятом туре чемпионской части первенства Бельгии “Генк” нашего Руслана Малиновского принимал “Андерлехт”, передает со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Украинский полузащитник вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь поединок, который закончился победой хозяев со счетом 2:1.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе “Генка” 38 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
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