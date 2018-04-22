В центральном противостоянии 28-го тура Премьер-лиги “Шахтер” принимал “Ворсклу”. Матч между лидером и третьей командой чемпионата проходил в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба “Шахтера”, передает

“Шахтер” начал с мощного штурма, и в первые пятнадцать минут события развивались у ворот гостей. “Горняки” реализовали на момент 23-й минуте: Марлос на правом фланге получил мяч от Бутко, обыгрался с Фредом, вошел в штрафную и фирменным обводящим ударом поразил далекий угол — 1:0.

Едва стартовала вторая половина, как “Шахтер” удвоил преимущество, а потом забил и третий гол. Исмаили на замахе убрал Даллку и выкатил под удар Марлосу, которому оставалось просто не промахнуться с пары метров — 2:0. А уже через три минуты Богдан Бутко так же удобно выложил мяч на ногу Виктору Коваленко — 3:0.

Полтавчанам нечего было терять, так что они всей командой бросились вперед и сумели вернуть интригу. Коломоец подкараулил ошибку и переиграл Пятова, а затем Сергийчук принял мяч в центре штрафной и был точен (3:2). Напряжение в матче не убывало до последних минут, хотя ближе к голу были “горняки”: Кайоде и Зубков выходили один на один — оба раза дуэль оставалась за вратарем, Бутко идеально подал на Кайоде, Ларри бил головой в противоход, но сейв Ткаченко выручил полтавчан. И все же последнее слово было за хозяевами. Фред оказался на левом фланге и подключил Дентиньо, тот в касание прострелил в штрафную, а Алан Патрик также с лета поразил дальнюю девятку — 4:2.

“Мы провели отличную игру в атаке. Возможно, создали большое количество явных голевых моментов, все время доминировали и контролировали соперника: до перерыва „Ворскла“ действительно не смогла добраться до наших ворот. Очень здорово начали второй тайм, но первым пропущенным голом позволили полтавчанам поверить в свои силы, в результате чего они единственный раз дошли до заключительной стадии и забили. Перед этим Зубков и Кайоде выходили один на один и могли решать исход встречи. Впрочем, даже при 3:2 гости не создавали опасности, а у нас и дальше возникали голевые эпизоды. Мы отличились еще раз, хотя в целом могли оформить шесть-семь мячей”, — сказал Паулу Фонсека.

Таким образом, “Шахтер” вернул 6-очковый отрыв

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