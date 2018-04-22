На столичной спортплощадке прогремел взрыв По теме: В на спортивной площадке взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает со ссылкой на . Взрыв произошел утром 21 апреля по ул. Пожарского в Днепровском районе. О нем в полицию сообщил свидетель. На вызов прибыли взрывотехники. Во время осмотра места происшествия они обнаружили детали самодельного взрывного устройства. Как отмечают в полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Ночью 21 апреля возле входа в супермаркет "Сильпо" на проспекте Победы в прозвучало несколько взрывов. На место происшествия прибыли "скорые", пожарные и несколько патрулей полиции. Помощь медиков никому не понадобилась.











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