|На столичной спортплощадке прогремел взрыв
|22.04.2018 04:40
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В на спортивной площадке взорвалось самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает со ссылкой на .
Взрыв произошел утром 21 апреля по ул. Пожарского в Днепровском районе. О нем в полицию сообщил свидетель.
На вызов прибыли взрывотехники. Во время осмотра места происшествия они обнаружили детали самодельного взрывного устройства.
Как отмечают в полиции, в результате происшествия никто не пострадал.
Ночью 21 апреля возле входа в супермаркет "Сильпо" на проспекте Победы в прозвучало несколько взрывов. На место происшествия прибыли "скорые", пожарные и несколько патрулей полиции. Помощь медиков никому не понадобилась.
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