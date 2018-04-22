Северокорейский руководитель Ким Чен Ын объявил, что страна прекратит ядерные и ракетные испытания и закрывает испытательный ядерный полигон в северном районе, передает со ссылкой на .

"С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет", - сообщает Yonhap.

"Север прекратит ядерное испытание в северной части страны, чтобы подтвердить обещание прекратить ядерные испытания", - отмечается в заявлении.

Решение было принято на пленарном заседании центрального комитета правящей рабочей партии Северной Кореи (WPK) в пятницу.

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