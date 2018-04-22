не будет обнародовать результаты допроса на полиграфе нардепа Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке теракта.

Об этом сообщают "Украинские новости", ссылаясь на источник в , передает со ссылкой на .

"Общественность ознакомится с результатами экспертизы только в суде", - сказал собеседник.

Он отметил, что еще не получила результаты судебно-психологической экспертизы. В ближайшее время эксперты их передадут.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

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