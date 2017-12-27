Контрактник Валентин Богдан стал одним из освобожденных украинцев Фото: ЕРА 5 ноября 2016 года представители так называемого министерства госбезопасности террористической организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске "лидеров подпольной неонацистской группировки". Боевики обвинили Овчаренко и Ахмерова в "шпионаже". Задержанные якобы были завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным Большой и Злой.Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Украинский военный Валентин Богдан находился в плену боевиков "ЛНР" с декабря 2016 года30 ноября боевики опубликовали видео задержания в оккупированном Луганске местного блогера Неделяева, который под ником Edward Ned размещал на своих страницах в соцсетях критические посты о происходящем в "ЛНР" и поддерживал Украину.Его обвиняли в шпионаже, "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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