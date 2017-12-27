Контрактник Валентин Богдан стал одним из освобожденных украинцев
Фото: ЕРА 5 ноября 2016 года представители так называемого
министерства госбезопасности террористической
организации "ЛНР" заявили о задержании в Луганске "лидеров
подпольной неонацистской группировки". Боевики обвинили
Овчаренко и Ахмерова в "шпионаже". Задержанные якобы были
завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства
обороны Украины с позывным Большой и Злой.Овчаренко приговорили к
17 годам тюрьмы, Ахмеров получил 13 лет колонии строгого
режима. Украинский военный Валентин Богдан находился в плену
боевиков "ЛНР" с декабря 2016 года30 ноября
боевики опубликовали видео задержания в оккупированном
Луганске местного блогера Неделяева, который под ником Edward
Ned размещал на своих страницах в соцсетях критические посты о
происходящем в "ЛНР" и поддерживал Украину.Его обвиняли в шпионаже,
"возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства".
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