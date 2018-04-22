Пользователи в сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России. Сбой подтверждают и данные мониторинговых сайтов, в частности ресурс Downdetector, передает

У пользователей в России в ночь на 22 апреля появились проблемы с доступом к сайту Google. По их словам, после полуночи они не смогли зайти на основную страницу поисковой системы.

При этом пользователи отмечают, что не могут войти не только на сайт поисковой системы, но также на почту Google и связанные с ним ресурсы.

По данным мониторинговых ресурсов, основные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске.

Официальных комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.

Ранее издание The Verge сообщило о том, что Google отключил возможность обхода блокировки через свой домен. Речь шла о запрете компанией подставных доменов, которые позволяли маскировать заблокированное доменное имя доменом другого сервиса.

Как сообщал журналисты недавно подвели итоги первых суток блокировки Telegram в России.

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