Елизавета II передает королевские полномочия По теме: 20 апреля сын британской королевы 92-летней Елизаветы II принц Уэльский Чарльз, 69 лет, стал председателем Содружества наций. 19 апреля королева предложила его на эту должность, передает со ссылкой на . "Я искренне желаю, чтобы Содружество и в дальнейшем обеспечивала стабильность и преемственность будущим поколениям и однажды приняла решение, что принц Уэльский должен выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году", - цитирует слова из выступления королевы на саммите Содружества Новое Время. В Содружество наций входят бывшие британские колонии и другие страны - только 53. Должность ее главы не передается по наследству, как другие королевские полномочия. Процедура ее передачи не установлена официально. Председатель менялся лишь однажды - Елизавета II приняла этот пост после смерти своего отца, короля Георга VI в 1952 году. На саммите присутствовал принц Чарльз. В возрасте 5 лет совершил поездку на Мальту. С тех пор Содружество стала фундаментальной частью жизни, рассказал прессе. Лидеры правительств стран-членов обсудили кандидатуру принца Чарльза за закрытыми дверями и приняли предложение королевы. Елизавете II 21 апреля исполняется 92 года. Она уже давно не осуществляет зарубежных поездок. Саммит Содружества впервые за 32 года прошел в Великобритании. "Мы убеждены, что принц Чарльз будет осуществлять надежное и самоотверженное лидерство нашей Содружества", - заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Британская пресса рассматривает заявление Елизаветы II на саммите в Лондоне как возможный этап передачи монарших полномочий именно Чарльзу. Такие мысли выражают в частности The Telegraph и The Sun. Королева планирует передать трон сыну по достижении 95-летнего возраста, заявили в The Daily Mail. Это вероятно благодаря Акту о регентстве от 1937 года. Елизавета II дольше всех британских монархов занимает престол - формально с 2 июня 1953, а действительно - 6 февраля 1952 года, после смерти отца. Впервые передала сыну право принять участие в официальных мероприятиях в сентябре прошлого года. Она и ее муж принц Филипп, 96 лет, отказались участвовать в церемонии возложения венков в День поминовения павших бойцов. Наблюдали за действом с балкона Министерства иностранных дел. Ранее королева лично проводила церемонию. Американская актриса, режиссер снялась в документальном фильме британской королевы Елизаветы II. Картина является частью проекта по сохранению лесов - "Зеленая планета королевы".

Ее сняли в формате беседы между Елизаветой II и экологом сэром Дэвидом Аттенборо в садах Букингемского дворца. Королева шутит, рассказывает о своей страсти к природе, и о том, какую роль сады Букингемского дворца сыграли в ее детстве.











