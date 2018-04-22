Граждан Украины, которые осуществляли незаконную порубку леса на окраине населенного пункта Степановка, что на Сумщине, и вблизи государственной границы задержали вчера сотрудники Госпогранслужбы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

В сообщении указано, что: “реализуя информацию оперативных сотрудников Госпогранслужбы и при их участии пограничники отдела „Белополье“ Сумского отряда обнаружили грузовой автомобиль „КамАЗ“, украинской регистрации, с манипулятором и трех наших соотечественников, которые с помощью двух бензопил осуществляли незаконную вырубку древесины. В ходе проверки установлено, что разрешительных документов на право осуществлять вырубку леса в них не было”.

По данному факту пограничники в Белопольское ОП ГУ ЧП в Сумской области направили сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 246 УК Украины “Незаконная вырубка леса”.

Лесорубов, транспортное средство и древесину передано представителям Национальной полиции для дальнейших следственных действий.

Как сообщал на Луганщине задержан нарушителя государственной границы.

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