"Шли домой спокойно, был туман. Друг Марка рассказал, что навстречу на красной" шестерке "ехали милиционеры. Вспоминает, что они их останавливали, чтобы подвезли в Оленевку. Но те отказались, нагрубили им. После этого он ничего не помнит. говорит, что пришел от криков вокруг. На ноги стать не мог. А потом увидел Марка с избитой головой, который лежал в луже крови ", - говорит мать убитого парня Татьяна Иванюк по словам его друга, передает со ссылкой на .

21 апреля 2014 16-летнего Марка с Березнивщини Ровенской области убили в Крыму неизвестные. Хлопецьи два года жил в селе Оленевка Чономорського района Крыма с матерью и младшим братом, учился на художника в ПТУ.

Около часа ночи Марк с 24-летним Николаем возвращался с дискотеки в селе Красносельском в Оленевку. Когда возвращались, то их избили. Марку нанесли таких травм, он умер. Мать считает, что ее сына жестоко забили правоохранители за того, что юноша разговаривал на украинском языке.

"В обоих парней избиты ступни, а у Марка раздробленный череп, синие полосы на лбу и ногах. Видно, что палками били. Есть несколько версий. Одни говорят, что его избили из-за того, что украинский говорил. Милиционеры утверждают, что ребят сбил черный джип. Еще есть версия, что их кто-то чужой напал. Я подозреваю милицию, потому что у детей избиты ступни. Так бьют только милиционеры.Местные тех милиционеров видели в тот день пьяных. Следователь мне ни разу не позвонил. А местного таксиста заставляли взять вину на себя, пять часов допрашивали".

В тогдашней милиции уже аннексированного Крыму свою причастность к случившемуся отрицают. По их данным, Марк стал жертвой .

"21 апреля около двух часов ночи неустановленный водитель на автодороге Черноморское-Еленовка совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на середине проезжей части. С места происшествия виновный скрылся. В результате один из пешеходов, 24-летний житель села Оленевка, с множественными травмами в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован.

В оккупированном Крыму жестоко убили супругов Ларьковых и их 3-летнюю дочь. Останки тел нашли в поселке Георгиевское близ Керчи.

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