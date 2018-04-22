ГСЧС просит суды приостановить работу 125 объектов за нарушения пожарной безопасности, выявленных в ходе проверок ТРЦ, кинотеатров и школ, передает со ссылкой на .

По состоянию на 18 апреля служба провела внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности в 3 тыс. 239 заведениях, из них: в 2 тыс. 379 дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях; 136 учреждений здравоохранения со стационарным лечением; 724 торговых предприятиях и культурно-зрелищных и досуговых учреждениях, сообщает Информатор.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ДСНС меры к административной ответственности привлекли 3 тыс. 199 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц.

Также по результатам проверок подано в административный суд 125 исковых заявлений на приостановление эксплуатации объектов.

В ведомстве отметили, что во время проверок объектов выявлено 11 тыс. 964 нарушения, из них 3 тыс. 716 нарушений не устранено в течение предыдущих лет.

Вопрос пожарной безопасности стало широко обсуждаться в Украине после инцидента в российском Кемерове. В частности, журналисты проверили, безопасно в торговых центрах нашей страны, кроме этого выяснилось, что на одной из станций столичного метро нарушены все возможные нормы безопасности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира