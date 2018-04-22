по хоккею U-18 выиграла чемпионат мира в дивизионе 1В, который проходил в киевском Дворце спорта, передает со ссылкой на .

Накануне турнира сборная Украины не считалась фаворитом дивизиона, и проиграла первый матч японцам со счетом 0-1. Но начиная со второго матча украинские хоккеисты одного за другим обыграли основных соперников - Австрию (5: 3), Венгрию (4: 3) и Италию (3: 1), сообщает Украинская правда.

Перед последним матчем против аутсайдера группы сборной Румынии, первыми в группе шли австрийцы с 12 очками, следовательно Украина была необходима только победа.

Со своей задачей украинцы справились на отлично, разгромив перед основания заполненными трибунами столичного Дворца спорта, румын со счетом 6: 0.

Лучшим игроком матча стал Александр Пересунько, который является первым украинским хоккеистом, что после длительного перерыва попал в финальный рейтинг драфта сильнейшей лиги мира НХЛ.

Победа на домашнем чемпионате мира позволит юниорской сборной Украины в следующем сезоне сыграть в дивизионе 1А.

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