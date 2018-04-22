Экс-президент и новый премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что может "взять на себя другие задачи" только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет "достойного урегулирования" проблемы Карабаха. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу армянского премьера.

Саргсян заверил, что демократия в Армении “никогда не будет отсталой”. Он подчеркнул, что его присутствие на посту премьера обусловлено “сложной геополитикой в ​​этом регионе” и руководству страны нужно “обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования арцахской (Карабахской) проблемы”. “В моем представлении эти проблемы можно решить, после чего руководитель страны может взять на себя другие задачи”, — подчеркнул Саргсян, имея в виду под “лидером” себя.

Как сообщал премьер-министр Армении Серж Саргсян и лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян встретятся в воскресенье утром для проведения переговоров.

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