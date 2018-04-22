За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1587 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины в сутки.

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 587 выездов. В результате принятых мер спасено 9 человек, 120 зданий и 6 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал из-за пожара в Черниговском СИЗО эвакуировали 70 человек.

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