Более тысячи неонацистов собрались 20-21 апреля, в немецком городке Остриц (Саксония), где правые экстремисты устроили рок-фестиваль Schild und Schwert (“Щит и меч”), “в честь дня рождения Адольфа Гитлера”. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Мероприятие под названием “Меч и щит”, в программе которого выступления музыкальных групп определенной направленности, политические дебаты и соревнования по боевым искусствам, длилось два дня. Он прошло впервые, что связывают с ростом активности в стране праворадикальных группировок.

Кроме жителей Германии, в нем приняли участие около 300 человек из Польши, Чехии и Австрии. Участники мероприятия имели футболки с надписью “Хранители расы”, “Белый — мой любимый цвет” и “Адольф был лучшим”.

Как сообщал в начале года полиция Швеции разогнала демонстрацию неонацистов.

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