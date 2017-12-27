Как они продолжают саботировать создание настоящего антикоррупционного суда

Потом они говорили, что мы очень хотим создать независимый антикоррупционный суд. Очень. Но есть обстоятельства непреодолимой силы, которые им мешают.

Теперь они пытаются не допустить создание именно независимого антикоррупционного суда.

И это было предсказуемо. Они так и должны были поступить. Если бы внесенный президентом закон не нес в себе этих пожеланий, то было бы даже удивительно. И можно было бы заподозрить подвох. А так все прозрачно и чисто. Они продолжают идти по пути сопративления.

После создания независимого НАБУ, которое уже не дает «нормально» жить украинским чиновникам, было ясно, что создание суда, который закончит антикоррупционную инфраструктуру несет слишком большие риски. И было ясно, что они попытаются бороться не с антикоррупционной сущностью, а с независимостью будущего суда. Ведь опыт имитации реформ у них уже есть. Есть два вида конкурса. Конкурс по выбору главы НАБУ, где основную роль играли кредиторы. И конкурс по выбору, например, Насирова (или Трубы), где сама система выбирала, кто же с ней, с системой будет бороться.

Вот и в антикоррупционный суд они пытаются заложить последний принцип. Судебный корпус должен иметь права голоса существенно выше, чем общественность и кредиторы. И даже если условный государственный департамент увидит, что им пытаются втюхать очередного коррупционера, то общество судей должно иметь право наплевать на мнение мировой закулисы. Логично ведь, правда. Мы вынуждены создавать антикоррупционный суд потому что судебная система погрязла в коррупции. И даем право этой судебной системе выбирать тех, кто будет бороться с ней. Судьи, которые живут в Конче-Заспе, судьи, которые ездят на дорогих иномарках, будут выбирать между таких же как они. И конечно же не увидят ничего пред рассудительного в коррупционном прошлом. Судьи, которые только за последнюю неделю отпустили на волю титушку-убийцу, которые позволили зам главы СБУ не платить по кредитам, которые запрещают расследовать деятельность бывших собственников Приватбанка и разрешают им же не платить по долгам, все эти судьи получают в президентской версии право проводить себе подобных в антикоррупционный суд. Ничего не видя зазорного в подобных решениях соискателей. Нивелируя таким образом суть реформы.

Понятно, что это не допустимо. Ибо уничтожает саму суть реформы. Лишает смысла создания антикоррупционного суда. Ибо он тогда все равно будет частью старой системы. Даже оставаясь формально независимым. Это такая же попытка имитировать реформу, как предыдущие разговоры о палатах. Как разговоры о «каждом антикоррупционном суде». И опять, как в случае с наездом на НАБУ они считают себя самыми умными. И опять забывают, что они лишь мелкие шулеры по сравнению с настоящими большими игроками. Которые видят все их жалкие попытки противостоять реальной реформе. И теперь главным будет реакция. Сначала общества, конечно, но на нее им плевать. А вот потом будет реакция МВФ, ЕС, государственного департамента. И она им не понравится. И им придется снова унижать самих себя, внося изменения, которых от них потребуют. Потому что все уже устали он попыток обмана. И не простят очередной. И у них будет железобетонный аргумент, ведь данные нормы, продвигаемые администрацией президента, противоречат выводам Венецианской комиссии.

А кто говорил, что будет легко?