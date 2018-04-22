Подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко 30-й день голодает в следственном изоляторе . За это время похудела на 15 кг, передает со ссылкой на .

Голодовку объявила 23 марта. На три дня делала перерыв, чтобы смогла пройти полиграф. Однако после прохождения сказала, что голодание здесь ни при чем, это она такой человек, "который довольно сложно тестируется".

19 апреля Савченко отвезли на экспертизу с вменяемости. Результаты пока неизвестны. Перед этим политик с третьего раза прошла полиграф. Допрос провели в следственном изоляторе . Эксперты должны определиться с предыдущими выводами и с тем, нужно ли им еще продолжать экспертизу.

На одном из телефонов следователи нашли образцы женской слюны, которую надо проверить. Однако охотно сдать биологические образцы для экспертизы Савченко отказалась.

"Мне очень нравится формулировка" принудительный отбор образцов ". Что вы еще у меня принудительно отберете - жизнь? Есть множество окурков, стаканчиков, из которых я пила. Они могут набрать полно моей слюны там. Еще могу когда-то плюнуть генпрокурору в морду. И тогда пусть берут образцы оттуда ", - заявила Савченко.

Савченко подозревают в подготовке покушения на высшее руководство страны. Следователи говорят, что она якобы хотела подорвать Верховную Раду из гранатометов и минометов из России и ЛДНР. Для этого сговорилась с главарями боевиков ЛДНР и с руководителем центра освобождение пленных Владимиром Рубаном.

23 марта Шевченковский районный суд избрал меру пресечения содержание его под стражей на два месяца. В тот же день объявила голодовку. Из-за отказа от пищи были спазмы желудка и кровавая рвота.

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