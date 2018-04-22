Государственный департамент США призвал власти Украины принять закон о создании антикоррупционного суда и увеличить тарифы на газ, следуя советам Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В сообщении, подписанном пресс-секретарем Госдепа Хизер Нойерт, подводились итоги встречи исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая состоялась на полях встречи министров иностранных дел G7 в Торонто 21 апреля.

“Исполняющий обязанности секретаря подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнения программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту”, — говорится в заявлении Нойерт.

Как сообщал Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине.

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