Венгрия выдала украинским гражданам на Закарпатье более 100 тыс. паспортов.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Радио ", передает со ссылкой на .

"По разным оценкам, в том числе венгерским, их паспортов больше 100 тысяч выдали. Эти паспорта выдавали в основном до предоставления Украине безвизового режима. Привлекательность этого паспорта была практической - можно было без проблем пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше...

От 30-ти до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли. Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах, или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии", - сказал Боднар.

8 апреля в Венгрии проходили выборы в парламент. На Закарпатье работали два специальных участка, в - один, где граждане Венгрии могли проголосовать. Для волеизъявления зарегистрировалось 2713 человек.

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