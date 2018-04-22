Погода, Новости, загрузка...
Российский историк: «Донбасс сейчас – не главная цель Кремля»
22.04.2018 07:38
Российский историк: «Донбасс сейчас – не главная цель Кремля»

Президент России Владимир Путин пытается добиться признания его великим геополитическим игроком со стороны Запада. При этом для Украины эту игра может иметь не самые лучшие последствия.


В зоне АТО погиб украинский воинОРДЛО постепенно превращают в санкционную Россию, - военный обозревательЭксперт: Военное освобождение Донбасса сейчас совершенно не нужно

Такое мнение высказал российский историк Андрей Зубов, информирует svodka.net.

«Донбасс сейчас – не главная цель Кремля. Сейчас Кремль играет в другую игру, цель которой – обеспечить, как ни странно, признание Западом его как законного политического игрока. «Примите нас такими, какие мы есть», — говорит эксперт.

По словам Зубова, Украина в этой ситуации является малозначимым фактором.

«Если в Украине что-то затеется, это ухудшит состояние России. Но если Запад не ответит положительно на это письмо, Украина может стать одним из средств давления на западный мир», — подчеркнул историк.

Читайте: Российский историк: Кремль сейчас выясняет, насколько далеко он может зайти



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить