|Российский историк: «Донбасс сейчас – не главная цель Кремля»
|22.04.2018 07:38
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Президент России Владимир Путин пытается добиться признания его великим геополитическим игроком со стороны Запада. При этом для Украины эту игра может иметь не самые лучшие последствия.
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Такое мнение высказал российский историк Андрей Зубов, информирует svodka.net.
«Донбасс сейчас – не главная цель Кремля. Сейчас Кремль играет в другую игру, цель которой – обеспечить, как ни странно, признание Западом его как законного политического игрока. «Примите нас такими, какие мы есть», — говорит эксперт.
По словам Зубова, Украина в этой ситуации является малозначимым фактором.
«Если в Украине что-то затеется, это ухудшит состояние России. Но если Запад не ответит положительно на это письмо, Украина может стать одним из средств давления на западный мир», — подчеркнул историк.
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