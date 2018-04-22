Президент России Владимир Путин пытается добиться признания его великим геополитическим игроком со стороны Запада. При этом для Украины эту игра может иметь не самые лучшие последствия.

Такое мнение высказал российский историк Андрей Зубов, информирует svodka.net.

«Донбасс сейчас – не главная цель Кремля. Сейчас Кремль играет в другую игру, цель которой – обеспечить, как ни странно, признание Западом его как законного политического игрока. «Примите нас такими, какие мы есть», — говорит эксперт.

По словам Зубова, Украина в этой ситуации является малозначимым фактором.

«Если в Украине что-то затеется, это ухудшит состояние России. Но если Запад не ответит положительно на это письмо, Украина может стать одним из средств давления на западный мир», — подчеркнул историк.

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