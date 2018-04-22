21 апреля оккупанты применяли минометы, гранатометы, стрелковое оружие, пулеметы, а также вооружение БМП и танков, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Сегодня 08.26 | комментариев: На Донецком направлении из запрещенных минометов калибра 120 мм и вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Павлополя и Пищевика. По защитникам Водяного и Новотроицкого агрессор применил минометы калибра 120 мм, в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакиного и Невельского – гранатометы и стрелковое оружие, неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковки – крупнокалиберные пулеметы, рассказали в штабе. Отмечается, что по позициям в районе Павлополя и Талаковки боевики вели огонь из вооружния БМП, вблизи Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Широкино и шахты "Бутовка" – из стрелкового оружия, по защитникам Павлополя и Новотроицкого вели снайперский огонь.На Луганском направлении позиции близко Новоалександровки, Катериновки и Зайцево обстреляли из минометов калибра 120 мм, вблизи Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцево – из минометов калибра 82 мм. Под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Крымского и Луганского, из гранатометов – неподалеку Зайцево, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – под Новоселовкой."В результате боевых действий, к сожалению, один защитник Украины погиб. Двое наших воинов получили ранения. Еще два украинских военнослужащих получили боевое травмирование. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в штабе. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1930332066977590 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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