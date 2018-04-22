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21 апреля боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб, четверо получили ранения и травмы – штаб АТО
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22.04.2018 07:38
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21 апреля оккупанты применяли минометы, гранатометы, стрелковое
оружие, пулеметы, а также вооружение БМП и танков, сообщили в
пресс-центре штаба АТО. Сегодня 08.26 | комментариев: На Донецком
направлении из запрещенных минометов калибра 120 мм и
вооружения танков боевики обстреляли опорные пункты ВСУ в районе
Павлополя и Пищевика. По защитникам Водяного и Новотроицкого
агрессор применил минометы калибра 120 мм, в районе Авдеевки,
Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакиного и
Невельского – гранатометы и стрелковое оружие, неподалеку
Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковки –
крупнокалиберные пулеметы, рассказали в штабе. Отмечается, что по
позициям в районе Павлополя и Талаковки боевики вели огонь из
вооружния БМП, вблизи Марьинки, Красногоровки, Лебединского,
Широкино и шахты "Бутовка" – из стрелкового оружия, по
защитникам Павлополя и Новотроицкого вели снайперский огонь.На
Луганском направлении позиции близко Новоалександровки,
Катериновки и Зайцево обстреляли из минометов калибра 120 мм,
вблизи Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и
Зайцево – из минометов калибра 82 мм. Под огонь из гранатометов
различных систем и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в
районе Крымского и Луганского, из гранатометов – неподалеку
Зайцево, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – под
Новоселовкой."В результате боевых действий, к сожалению, один
защитник Украины погиб. Двое наших воинов получили ранения. Еще два
украинских военнослужащих получили боевое травмирование.
Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, им оказана
необходимая медицинская помощь", – сообщили в штабе.
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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