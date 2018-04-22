Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила смерти трех заключенных в СИЗО Симферополя.

Соответствующая информация размещена на сайте так называемого "УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", передает со ссылкой на .

Там заявили, что четвертый осужденный якобы пытался перерезать себе горло, но работники следственного изолятора успели вызвать "скорую".

При этом инциденты называют "суицидом". И отмечают, что обнародовали информацию "для разъяснения относительно неестественных смертей 4 человек в симферопольском СИЗО".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о смертях людей в СИЗО Симферополя.

19 апреля правозащитники сообщили, что в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольному оккупационной власти , по меньшей мере четыре человека умерли неестественной смертью, двое из них - крымские татары.

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