Советники президента США Дональда Трампа скептически относятся к отказу КНДР от дальнейших ядерных и ракетных испытаний.

Как сообщает газета Washington Post, советники президента опасаются, что руководитель КНДР решил дать «относительно скромные обещания», которые он сможет быстро забрать обратно. По их мнению, Ким Чен Ын хочет «создать иллюзию» того, что он «благоразумен» и готов идти на компромисс, он действительно «заманивает США в ловушку».

По мнению советников Трампа, Пхеньян рассчитывает, что в обмен на эту уступку добьется от Вашингтона выполнения своих требования во время запланированной на май-июнь встречи лидеров двух стран.

Некоторые из них также рассматривают заявление Ким Чен Ына как попытку заставить США и их союзников смягчить экономические санкции в отношении Пхеньяна.

Советники американского президента также напомнили, что в предыдущие годы руководство Северной Кореи не раз нарушало достигнутые договоренности.

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