Сотрудники правоохранительных органов Дубаи выписали штраф нарушителю правил дорожного движения, который за рулем вел прямую трансляцию в Instagram, сообщает bykvu.com.

Стоит отметить, что правоохранители Дубая сообщили водителю о штрафе прямо в комментариях к его трансляции.

Кроме этого, другие водители заметили, что кто-то во время езды ведет прямую трансляцию в Instagram и сообщили об этом полиции. Полиция же без особого труда установила личность нарушителя и сообщила ему о штрафе.

По данным источника, что в ОАЭ пользоваться смартфоном за рулем запрещено.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко заявил, что крымчан, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать с 1 января 2018 года

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