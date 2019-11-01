В Харьковской области мужчина сгорел в собственном авто - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Харьковской области мужчина сгорел в собственном авто
01.11.2019 16:42
Сгорел в собственной машине: в Харьковской области произошел пожар
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
произошел
пожар
области
харьковской
собственной
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->