В сети ужаснулись реалиям жизни в оккупированном боевиками пророссийской группировки ДНР Донецке.

Свежие фотографии на своей странице в Twitter опубликовал блогер, пишущий под ником Ukr_Che, информирует svodka.net.

Отмечается, что на фото запечатлено, как представители одной из местных благотворительных организаций раздают местным жителям поесть, — хлеб и кашу, при этом, к пункту раздачи еды выстроилась целая толпа людей.

«Из-за нескольких сотен предателей и нескольких тысяч коллаборантов миллионный город оказался в такой глубокой ж*пe…», «Какие у них потрясающе радостные и счастливые лица! Сбылась тысячелетняя мечта жителей Донбасса-жить без биндер!», «Раньше кормили всю Украину, зато теперь хотя наедятся баланды халявной», «Собачий русский мир», «Язык не притесняют? Ну и хорошо», «Зато без нахлебников из Евросоюза», «Счастье ддля всех, даром. Добились, родненькие», «А почему без колорадских ленточек?», «Кто был никем, тот стал ничем», — написали в сети.

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В то же время, некоторые из пользователей высказались, что нельзя судить по реалиям жизни в городе по нескольким фото:

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