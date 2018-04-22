Путем санкций необходимо «настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний» до тех пор, пока не произойдет смягчение ситуации.

Как заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild am Sonntag, путем санкций необходимо «настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний» до тех пор, пока не произойдет смягчение ситуации.

«Президент Путин не ценит слабости», – считает она.

По мнению фон дер Ляйен, улучшению отношений с РФ препятствует ряд факторов: аннексия Крыма, причастность России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

«Ключевой проблемой» министр считает «образ врага», который необходим Кремлю, но не Западу. В подобной ситуации важно сохранить готовность к диалогу с Москвой «с позиции единства и силы», полагает министр.

«Евросоюзу также необходимо изменить механизм принятия решений, в частности, по вопросам внешней политики. Сейчас для принятия решения требуется одобрение всех 28 членов ЕС. Однако ситуация в мире иногда требует быстрой реакции, следовательно надо ставить вопрос о возможности принятия Евросоюзом решений простым большинством», – считает фон дер Ляйен.

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