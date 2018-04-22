Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок туманности Лагуна, которая располагается на расстоянии четырех тысяч световых лет от Земли. Как отмечается на сайте NASA, на снимке разместился участок протяженностью около четырех световых лет. Изображение было опубликовано в честь 28 годовщины запуска «Хаббла».

Телескоп наблюдал за туманностью с 12 по 18 февраля этого года. «Хаббл» сделал два снимка туманности: на одном из них можно увидеть клубы газа, из которых она состоит, а на втором – множество молодых звезд, «яслями» для которых она является, информирует svodka.net.

Как отмечают ученые, клубы газа образуют хребты, полости и горы под влиянием ультрафиолетового излучения и звездных ветров гигантского светила, расположенного в центре снимка. Звезда под названием Herschel 36 примерно в 200 тысяч раз ярче Солнца и в 32 раза более массивна. Она все еще очень активна, поскольку она очень молода по космическим меркам: ее возраст оценивается в миллион лет.

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