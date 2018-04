Вчера, 20 апреля, на популярном курорте в Омане умер один из самых популярных диджеев мира Тим Берглинг, известный под псевдонимом Авачи.

На курорт музыкант приехал навестить своих друзей, причина его смерти пока неизвестна, передает со ссылкой на .

Авачи имел проблемы со здоровьем, еще зимой 2013 году он попал в больницу Нью-Йорка с острым приступом панкреатита. После этого инцидента музыкант решил, что будет пить не каждый день, а через день. В 2014 году он снова попал в больницу, на этот раз последствия были серьезные - ему удалили желчный пузырь и аппендикс. Это заставило Авачи покончить с алкоголем, однако после этого гастрольная жизнь стало для него слишком сложной. Весной 2016 Авачи сообщил, что больше не будет выступать.

"Развиваясь, как виртуоз, я стал взрослым. Я стал лучше понимать себя и осознал, что есть масса вещей, которые я бы хотел сделать в жизни. Мне очень интересны самые разные вещи, но у меня почти нет времени, чтобы заняться ими", - сказал Берглинг, когда заявил об окончании карьеры.

Популярность Авачи получил очень рано, молодого талановитого музыканта в конце 2000 года заметил клубный промоутер Эш Пурнури. Ведь у Тима был талант к созданию музыки с прямым битом, тяжелым басом и простыми мелодиями, которая в то время пользовалась спросом. Уже через несколько лет Авачи записовался с Мадонной и Ленни Кравитцем, а также выступал на больших американских фестивалях, где его музыку полюбили тысячи человек.

Однако, Авачи был неуверен в себе и всегда много волновался, бороться с нервами ему помогал алкоголь.

"Дело было не в концертах, не в музыке. Проблема была в том, что их окружало, - все остальное, что имеет в виду профессия артиста. Для меня все это было неорганически и сложно, я вообще быстрее интроверт. Я впитывал в себя слишком много негативной энергии ", - жаловался музыкант.

Авачи ушел из жизни на 28 году жизни, причина смерти неизвестна. Однако, это могло произойти из-за проблем со здоровьем, которые вызвал алкоголь.

Авачи получил международную известность летом 2013 благодаря хиту "Wake me Up". По данным компании GfK, в Германии эта композиция стала вторым самым популярным хитом всех времен по количеству загрузок. На первом месте - шлягер Хелен Фишер (Helene Fischer) "Atemlos durch die Nacht". В 2014 году он получил награды в двух номинациях важнейшей немецкой музыкальной премии Echo: "Хит года" (за "Wake Me Up") и "Художник электронной танцевальной музыки".

