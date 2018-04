В США состоялась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой Буш, которая была женой одного президента США и матерью другого, сообщает NBC News в социальной сети Twitter.

Отмечается, что проститься с женой экс-президента США Джорджа Буша-старшего пришли примерно 1,5 тысячи человек, между которых нынешняя первая леди США Меланья Трамп, прежний президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, а также экс-президент Барак Обама с супругой Мишель, информирует svodka.net.

Гроб экс-первой леди на похоронах несли ее внуки и правнуки.

Barbara Bush's grandsons carry her casket from St. Martin's Episcopal Church. They are followed by George H.W. Bush, pushed in a wheelchair by son George W. Bush. pic.twitter.com/645W13PSN0

— NBC News (@NBCNews) 21 квітня 2018 р.

Читайте: Плохие новости: В Госдепе рассказали о нарушениях прав человека в Украине