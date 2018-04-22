В США состоялась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой Буш, которая была женой одного президента США и матерью другого, сообщает NBC News в социальной сети Twitter.

Отмечается, что проститься с женой экс-президента США Джорджа Буша-старшего пришли примерно 1,5 тысячи человек, между которых нынешняя первая леди США Меланья Трамп, прежний президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, а также экс-президент Барак Обама с супругой Мишель, информирует svodka.net.

Гроб экс-первой леди на похоронах несли ее внуки и правнуки.

Barbara Bush's grandsons carry her casket from St. Martin's Episcopal Church. They are followed by George H.W. Bush, pushed in a wheelchair by son George W. Bush. pic.twitter.com/645W13PSN0 — NBC News (@NBCNews) 21 квітня 2018 р. Читайте: Плохие новости: В Госдепе рассказали о нарушениях прав человека в Украине

Напомним, Барбара Буш, которая была женой одного президента США и матерью другого, которая имела имидж американской доброй бабушки и отрицала свое влияние, умерла 17 апреля. Ей было 92 года. В последнее время госпожа Буш страдал от хронического обструктивного заболевания легких и сердечной недостаточности. Она имела 5 детей, 17 внуков и 7 правнуков. Ее мужу сейчас 93 года, таким образом, он стал самым долгоживущим президентом США.

Лояльное к Демократической партии издание Washington Рost писало, что Америка потеряла матриарха политической династии. Барбара Буш предпочитала оставаться на заднем плане политической жизни страны, даже будучи первой леди. Однако, она все же не стеснялась выражать свою позицию и мысли, даже если это противоречило политике ее мужа Джорджа Буша.

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